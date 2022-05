Mit Hilferufen hat ein 72-Jähriger eine umfangreiche Suchaktion im Zittauer Gebirge an der tschechischen Grenze ausgelöst. Ein Zeuge hörte am Dienstagmittag die Rufe nahe der sogenannten Dachslöcher in Oybin (Landkreis Görlitz) und machte sich mit weiteren Menschen auf die Suche, wie die Polizei mitteilte .