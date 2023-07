Nach einem Angriff auf einen Triebfahrzeugführer in Sachsen ist ein 15-Jähriger festgenommen worden. Er steht im Verdacht, den 50-Jährigen am Mittwochabend am Haltepunkt Lauter im Erzgebirgskreis im Gesicht und an der Schulter verletzt zu haben, teilte die Bundespolizei mit. Der Bahnmitarbeiter wollte nach bisherigem Erkenntnisstand einen Streit zwischen zwei Reisenden schlichten und wurde dabei selbst zum Opfer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.