Sachsen-Anhalt Ein Toter und drei Verletzte bei Hochzeitskorso

Während eines Hochzeitskorsos auf der Autobahn 38 in Sachsen-Anhalt ist ein Mann ums Leben gekommen. Drei weitere Männer wurden schwer verletzt, schwebten aber nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei in Halle mitteilte. Zu dem schweren Unfall des mit vier Männern besetzten Wagens, der zu einer Hochzeitsgesellschaft gehörte, war es am Sonntag bei Querfurt gekommen.