Sachsen-Anhalt Grubenunglück in Teutschenthal - Zwei Menschen verletzt

Bei einer Explosion oder Verpuffung in der Grube Teutschenthal (Saalekreis) sind nach ersten Erkenntnissen vermutlich zwei Menschen verletzt worden. Bis zu 30 weitere Menschen säßen in einem Sicherheitsbereich unter Tage fest, sagte eine Sprecherin der Polizei in Halle. Zuvor hatte es geheißen, dass Personen eingeschlossen seien.

Feuerwehr und Rettungskräfte seien mit einem Großaufgebot vor Ort. Weitere Details lägen bislang nicht vor. Zuvor hatten die "Mitteldeutsche Zeitung" und der MDR berichtet. Laut der "MZ" ging der Notruf bei der Polizei gegen 9 Uhr ein.

In der Grube Teutschenthal arbeiten nach Unternehmensangaben etwa 100 Menschen. In den vergangenen 15 Jahren wurde das im Jahr 1982 stillgelegte Bergwerk umgebaut. Dort werden heute auf 14 Quadratkilometern Grundfläche mineralische Abfälle deponiert. Zuvor war das Bergwerk rund 80 Jahre zur Kalisalzgewinnung betrieben worden.