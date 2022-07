»Lage unverändert angespannt«

Nach Angaben des Landratsamtes waren am Donnerstagabend einige neue Brandstellen entdeckt worden. »An den bisher bekannten Brandherden ist die Lage unverändert angespannt. Tagsüber wird die Brandlage im Gebiet permanent beobachtet«, hieß es. Derzeit seien mehr als 400 Einsatzkräfte zur Bekämpfung des Waldbrands unterwegs. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte angekündigt seinen Urlaub wegen der Waldbrände in seinem Bundesland abzubrechen. Er wollte noch am Freitag wieder in Dresden eintreffen und sich anschließend in der Brandregion ein Bild von der Lage machen.