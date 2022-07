Die Feuerwehrleute können am Mittwoch auch auf Niederschläge hoffen. Wie der Deutsche Wetterdienstes in Leipzig mitteilte, zieht am Vormittag Regen vom Vogtland langsam ostwärts und erreicht am Mittag das Erzgebirge und später auch die Sächsische Schweiz. Es lasse sich aber nicht sagen, wie ergiebig der Regen ausfalle, sagte der Meteorologe vom Dienst in Leipzig. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 23 Grad, im Bergland 17 bis 20 Grad.