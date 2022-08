Den Tätern droht eine Freiheitsstrafe

In der Nacht vom 17. zum 18. Juli war ein Brand auf einer Fläche von rund 2500 Quadratmetern nahe der Basteibrücke in Rathen ausgebrochen. Es dauerte mehr als zwei Tage, bis das Feuer in dem schwer zugänglichen Gebiet gelöscht werden konnte. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Die Polizei war wenige Tage zuvor gegen Wildcamper vorgegangen, die verbotenerweise in dem Nationalpark Feuerstellen eingerichtet hatten. Gegen insgesamt neun Personen leiteten die Behörden Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Schlecht oder falsch gelöschte Feuerstellen gelten als häufige Ursache von Waldbränden, wie die Polizei mitteilte.