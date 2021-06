Risse in Salzbachtalbrücke entdeckt Brückensperrung, Gleise dicht – Verkehrsprobleme im Raum Wiesbaden

Nachdem erhebliche Mängel an einer Autobahnbrücke in Wiesbaden entdeckt wurden, ist die Strecke gesperrt worden. Dies hat nun auch Folgen für den Bahnverkehr sowie die Ausweichstrecken in Mainz.