Einsatz der Bundespolizei Hund steigt allein in Zug und fährt nach Braunschweig

Einen ungewöhnlichen Fahrgast hat die Bundespolizei am Bahnhof in Braunschweig in Empfang genommen. Ein Labrador war in Salzgitter zugestiegen. Nach Fahrtende ließ sich der Hund von den Beamten versorgen.