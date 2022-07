Während der »Sanfermínes« gibt es in der 200.000-Einwohner-Stadt der Region Navarra allerdings nicht nur Stierrennen, sondern auch Stierkämpfe, Konzerte, Prozessionen und Aktivitäten für Familien und Kinder. Das Fest lockt unzählige Touristen aus aller Welt an. Über Pamplona schrieb auch der US-Schriftsteller Ernest Hemingway in seinem ersten größeren Roman »Fiesta« (1926).