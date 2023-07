Wattwanderungen müssen gelernt oder geführt sein: In Nordfriesland ist eine Wattwanderin per Hubschrauber gerettet worden. Die Frau war am Samstag nordwestlich des Leuchtturms Westerheversand in der Nähe von Sankt Peter-Ording durch die Flut vom Wasser eingeschlossen worden, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mitteilte.