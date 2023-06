Als Jennifer Schuh am kalifornischen Strand in der Nähe von Santa Cruz spazieren geht, sieht sie auf einmal etwas aus dem Sand ragen. »Es sah irgendwie seltsam aus, fast verbrannt«, erinnert sich die Frau, die oft in der Gegend Urlaub macht. Sie war unterwegs an der Mündung des Aptos Creek am Rio Del Mar State Beach in der Monterey Bay. »Ich war auf der einen Seite des Baches, und diese Frau sprach mich auf der anderen Seite an und sagte: Was ist das da zu deinen Füßen«, erzählt Schuh.