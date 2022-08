Doch was auf der Onlineplattform zahlreiche Likes einbringt, stört Bürgermeister Francesco Usai. Die Behörden schränken nun den Zugang zu dem Gebiet ein.

Bürgermeister: Touristen bleiben nicht mal für einen Kaffee

Allein am vergangenen Wochenende seien rund 300 Menschen am Tag mit verschiedenen Touren dorthin gekommen, sagte Usai der Nachrichtenagentur Ansa. Es sei »undenkbar«, dass der Naturpool, der Teil eines zerbrechlichen Ökosystems und nur über einen kleinen Pfad zu erreichen sei, diese Massen an Menschen verkraften könne.