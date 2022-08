Es gibt Befürchtungen, dass die Vision der Stadt doch eher in eine dystopische Richtung des Science-Fiction-Genres geht: Cyberpunk in der Wüste, ein Mix aus »Blade Runner« und »Wüstenplanet«. Die Armen werden demnach in der zigarrenförmigen Stadt zusammengepfercht, womöglich in engen und düsteren Apartments ganz unten in den 500-Meter-Wänden. Reiche hingegen können sich Anwesen außerhalb der Mauern leisten. Wenn es ihnen in den 500-Meter-Wänden zu eng wird, lassen sie sich zur Sommerfrische in die umliegenden Berge kutschieren.

Oder wird es umgekehrt, die Reichen wohnen im futuristischen Utopia, die Armen bauen sich Favelas vor den gigantischen Mauern auf? Bei Twitter werden Vergleiche zum Science-Fiction-Film »Elysium« von 2013 gezogen, in dem die Erde ein einziger Slum ist. Die Wohlhabenden ziehen sich derweil auf eine Luxus-Raumstation zurück.