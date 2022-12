13 / 19

Erschüttert: Ein Erdbeben hat auf der indonesischen Hauptinsel Java für schwere Zerstörungen gesorgt. Dieser Mann schleppt ein Abflussrohr, im Hintergrund sind kaputte Häuser zu sehen. Mehr als 160 Menschen sind bei dem Erdbeben ums Leben gekommen. Die US-Erdbebenwarte (USGS) gab die Stärke des Bebens mit 5,6 an. Das Epizentrum lag demnach in der Nähe von Cianjur in der Provinz West Java. Wegen Indonesiens Lage auf dem Pazifischen Feuerring ereignen sich in dem südostasiatischen Land häufig Erdbeben und Vulkanausbrüche.