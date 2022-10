Im schleswig-holsteinischen Schenefeld bei Hamburg ist am Mittwochabend ein elfjähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall gestorben. Ein Lastwagenfahrer habe das Kind beim Abbiegen übersehen, teilte die Polizei in Itzehoe mit . Der Junge habe die Straße an einer Fußgängerfurt bei Rot überquert.