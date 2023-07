Shaddock sei gesund, bei klarem Verstand und guter Dinge, hieß es. Auf Bildern ist Shaddock abgemagert und bärtig, aber auch lächelnd zu sehen. »Ich habe eine sehr schwierige Zeit auf See überstanden«, sagte er. »Ich brauche jetzt vor allem Ruhe und gutes Essen, weil ich so lange allein auf See unterwegs war.« Er ist an Bord des Fischtrawlers nun zurück auf dem Weg nach Mexiko.