Doch die Temperaturen von bis zu 30 Grad ohne Schatten bei komplett wolkenfreiem Himmel stellten die Tanzenden, Organisatoren und auch Einsatzkräfte vor Herausforderungen. Schon im Vorfeld hatten die Veranstalter mehrfach dazu aufgerufen, viel Wasser zu trinken und am besten auf Alkohol zu verzichten. Die Feuerwehr richtete an der Reeperbahn einen kühlenden Sprühregen auf.

Von Helene Fischer zu DJ Motte

Bei ähnlicher Hitze haben auch in Berlin zehntausende mit Loveparade-Gründer Dr. Motte erneut das Technospektakel »Rave The Planet« gefeiert. Bis zuletzt stand die zweite Auflage der Parade auf der Kippe. Kurz vor dem Start gaben Feuerwehr und Polizei dann aber doch ihr Okay. »Die Innenstadt gehört heute den Raverinnen und Ravern«, twitterte die Polizei am Mittag.