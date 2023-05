Die Deutschen finden sich selbst und ihre Mitmenschen einer Umfrage zufolge miesepetrig. Als »nicht so gut« bis »sehr schlecht« gelaunt bewerteten 58 Prozent der Frauen und Männer aktuell sich und ihre Mitmenschen, wie die am Dienstag in München veröffentlichte Erhebung für das Magazin »Playboy« ergab. Als Hauptgründe, aus denen sie sich und ihresgleichen als vergleichsweise schlecht gelaunt wahrnehmen, nannten die Befragten sowohl äußere Anlässe als auch mentale Eigenschaften.