Am Morgen ist auf der Autobahn 17 bei Pirna in Sachsen ein Kleintransporter mit acht Geflüchteten an Bord verunglückt. Wie die Bundespolizeidirektion Pirna mitteilte, überlebte ein Mensch den Unfall nicht. Weitere Insassen seien schwer verletzt worden und kamen ins Krankenhaus. Über die Herkunft der Betroffenen war zunächst nichts bekannt.