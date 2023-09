Der Sanierungsbedarf soll sich auf etwa 27 Millionen Euro belaufen. Der Hausschwamm sei bereits 2014 in einem Gutachten nachgewiesen, seither habe sich der Pilz weiterentwickelt, zitiert die »HAZ« die Sprecherin des niedersächsischen Kulturministeriums: »Die Sicherheit ist in einigen Teilen des Gebäudes nicht gewährleistet.« Immerhin sei mittlerweile der Zuschlag für die Generalplanung des Sanierungsprojekts an ein Unternehmen erfolgt, sagte die Ministeriumssprecherin.