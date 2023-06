Angriff in Bayern Mann stößt Touristinnen bei Schloss Neuschwanstein in Schlucht – 21-Jährige stirbt

Sie lernten sich am Mittwoch erst kurz zuvor kennen, wanderten gemeinsam – dann attackierte ein 30-Jähriger in der Nähe von Schloss Neuschwanstein zwei Frauen. Eine junge Touristin erlag in der Nacht ihren Verletzungen.