Ein Zwölfjähriger aus dem Saarland liegt im Krankenhaus, nachdem er an einem Strick hängend aufgefunden wurde. Das Seil war verknotet und das Kind hing mit seinem Hals darin, so Georg Himbert, Pressesprecher der Polizei im Saarland gegenüber dem SPIEGEL. Ein anderes Kind habe den Jungen am vergangenen Donnerstag an einem Turnhallendach in der Nähe einer Grundschule in Schmelz entdeckt.

Das andere Kind habe seinen Vater geholt. Der Mann habe den Zwölfjährigen daraufhin reanimiert. Der Junge kam laut Himbert in ein Krankenhaus. Dort werde er intensivmedizinisch betreut. Er liegt im Koma, so der Sprecher.

Die Hintergründe des Vorfalls sind noch nicht endgültig geklärt. "Wir gehen von einem Unfall beim Spielen aus", sagte Himbert. Es gebe bislang keine Hinweise auf Fremdverschulden. Man ermittle jedoch weiter in alle Richtungen.