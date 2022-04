Wintereinbruch in Bayern und Hessen Schnee sorgt für Stromausfälle

Starker Schneefall hat in der Nacht zum Samstag im bayerischen Landkreis Miltenberg für erhebliche Behinderungen gesorgt. In zahlreichen Ortschaften fiel der Strom aus, mehrere Straßen wurden gesperrt. Am Samstagmorgen seien noch 15 Ortschaften und somit rund 7500 Menschen ohne Strom gewesen, teilte Landrat Jens Marco Scherf mit. Es könne teils bis zum Nachmittag dauern, bis die Stromversorgung wieder komplett hergestellt sei. Der Landkreis liegt zwischen Frankfurt am Main und Würzburg.