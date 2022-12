Schneesturm in den USA Militärpolizei soll in Buffalo Fahrverbot durchsetzen

Meterhoch liegt der Schnee, es ist extrem kalt – in der US-Stadt Buffalo im Westen des Bundesstaates New Yorks dürfen wegen eines heftigen Schneesturms aktuell keine privaten Fahrten unternommen werden. Nun soll die Militärpolizei dabei helfen, das Fahrverbot durchzusetzen. »Zu viele Leute ignorieren das Verbot«, sagte der Demokrat zur Begründung auf einer Pressekonferenz . »Ich weiß nicht, was ich dazu jetzt noch sagen soll (…). Ich flehe Sie an: Bleiben Sie zu Hause«. Auf Twitter schrieb Mark Poloncarz: »Sie können rausgehen und zu Fuß nach Nachbarn sehen, in offene Geschäfte gehen und so weiter. Aber fahren Sie nicht.«