Verheerender Schneesturm in den USA Die Toten liegen in ihren Autos, unter Schneewehen, in ihren Häusern

Der Schneesturm, der am Freitag und Samstag durch den Westen New Yorks tobte, ließ Autofahrer stranden, legte die Stromversorgung lahm und hinderte die Rettungskräfte daran, die Bewohner in ihren unterkühlten Häusern und festgefahrenen Autos zu erreichen.

Stromausfälle und geplatzte Wasserleitungen

Die extremen Wetterbedingungen reichten von den Großen Seen in der Nähe von Kanada bis zum Rio Grande an der Grenze zu Mexiko. Für etwa 60 Prozent der US-Bevölkerung wurde eine Winterwettervorhersage oder -warnung herausgegeben, und die Temperaturen fielen von den Rocky Mountains bis zu den Appalachen drastisch unter den Normalwert.