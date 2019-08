Bayerische Alpen Mann stirbt bei Absturz von Kleinflugzeug

Im Berchtesgadener Land ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Helfer bargen einen Toten aus den Trümmern. Es soll sich um den 51 Jahre alten Piloten der Maschine handeln, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Flugzeug prallte am Bogenhorn bei Schneizlreuth in den bayerischen Alpen in schwer zugängliches Gebiet.

Es war am Donnerstag von Tirol nach Salzburg unterwegs, als es vom Radar der Deutschen Flugsicherung verschwand. Ein Zeuge soll laut Polizei einen lauten Knall gehört haben. Mehr als 60 Helfer der Bergwacht und der alpinen Einsatzgruppe der Polizei sowie drei Hubschrauber waren nach Angaben der Behörden im Einsatz. Auch Kriminalpolizei und Feuerwehr waren vor Ort. Die Wrackteile wurden am Freitag gegen 10 Uhr entdeckt.

Die Ermittler vermuten, dass sich der Pilot zum Zeitpunkt des Absturzes allein in der Maschine befand. "Es ist nicht davon auszugehen, dass weitere Menschen gefunden werden", sagte eine Polizeisprecherin. Der Tote sei unmittelbar beim Wrack des Flugzeugs auf dem Bogenhorn, an dessen Fuße der Ort Schneizlreuth liegt, gefunden worden.

Die Wrackteile lagen rund 100 Meter unterhalb des Gipfels. Die Einsatzkräfte begannen am Freitagnachmittag, sie mit Hubschraubern abzutransportieren.

Bereits am Donnerstag war bei einem Absturz einer Cessna in Niedersachsen der Pilot getötet worden.