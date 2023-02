Diese überwies die Frau in Raten, die sich auf mehr als 44.000 Euro summierten. Schließlich rief die geprellte Frau beim Zoll in Frankfurt am Main an und der Schwindel flog auf.

Die Polizei warnt immer wieder davor, Zahlungsaufforderungen, die per Telefon, in E-Mails oder sozialen Netzwerken erfolgen, nachzukommen. Im Jahr 2022 hatten Trickbetrüger mit verschiedenen Maschen in Mecklenburg-Vorpommern 3,8 Millionen Euro erbeutet, das war laut Landeskriminalamt eine Rekordsumme und etwa 800.000 Euro mehr als 2021.