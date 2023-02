Das Wetter in Sachsen-Anhalt ist zum Wochenende freundlich geworden. Während es am Samstag bei Temperaturen bis zu sieben Grad im Tiefland meist sonnig war, blieb es in den höheren Lagen weiter winterlich. Beim Iglufest in Schierke (Landkreis Harz) bauten Besucherinnen und Besucher im Kurpark der Stadt Unterschlüpfe und Figuren aus Schnee. Dieser musste den Veranstaltern zufolge jedoch erst im Park zusammengetragen werden.

Auch am Sonntag könnten sich die Menschen rund um die Harzregion zunächst über viel Sonne freuen. Jedoch ziehe im Laufe des Tages eine Wolkenfront von Westen her auf, die am Nachmittag nicht nur am Brocken für frostige Temperaturen um den Gefrierpunkt und ein wenig Schnee sorgen könnte, so der Sprecher.