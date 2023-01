In Niedersachsen können die zuständigen Behörden die umstrittenen Schottergärten verbieten und deren Beseitigung anordnen. Das stellte das niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg in seinem ersten Verfahren zu diesem Thema klar. Geklagt hatten Hauseigentümer aus Diepholz. Mit ihrer Entscheidung ließen die Richter in Lüneburg nun die Berufung gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts Hannover vom 12. Januar 2022 nicht zu.