Ein Freund der Familie habe dann herausgefunden, dass die beiden Handwerker nur einige Kilometer entfernt gelebt hatten, im Viertel Newington in Edinburgh, nahe der Altstadt.

Nach dem spektakulären Fund will die Familie jetzt die Tradition weiterverfolgen: Sie plane, ihrerseits eine Flaschenpost anzufertigen – darin eine Abschrift der alten und eine neue, eigene Botschaft an die Nachwelt. »Die Idee, dass die Flasche dort all die Zeit gelegen hat und für immer hätte liegen können, ist faszinierend.«