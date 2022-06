Mit Seilen geborgen Schule soll rund 18.000 Euro für Rettungseinsatz zahlen

99 Schüler und ihre acht Lehrer mussten Anfang Juni in Österreich aus Bergnot gerettet werden. Die Rechnung geht nun an die Schule in Ludwigshafen. Wer für die Kosten aufkommt, muss dort noch geklärt werden.