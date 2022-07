Scharf: Prostitution ist mit der echten, zeitgemäßen und menschenwürdigen Gleichberechtigung von Frau und Mann oft nicht vereinbar. In vielen Fällen sind Prostituierte in einer Not- oder Abhängigkeitssituation. Freier machen sich das bewusst oder unbewusst zunutze. Ich kann die Forderung nach einem Sexkaufverbot verstehen, teile sie aber nicht. Das wäre im Moment der falsche Weg.