Doch Schildkröten sind wichtiger Bestandteil des Ökosystems. »Schildkröten sind Aasfresser, quasi die Müllabfuhr eines Gebietes«, sagt Whit Gibbons, Professor für Ökologie an der University of Georgie in »National Geographic« . So fressen sie tote Fische aus Seen und Flüssen. Doch auch Seegraswiesen werden von Schildkröten gepflegt. Die zurückbleibenden Eierschalen ihres Nachwuchses bieten außerdem Nährstoffe für andere Tiere.

»Sie sind ein Sinnbild der Überlebenskunst, es wäre furchtbar, wenn sie es durch 200 Millionen Jahre Erdgeschichte geschafft haben und dann binnen einiger Jahrhunderte größtenteils ausgelöscht werden«, sagt Gibbons weiter. »Das wäre kein besonders tolles Vermächtnis, das wir da hinterlassen.«