»Wie schwierig ist es bitte, einen Schwan zu entfernen?« Vogel blockiert brandneue Londoner U-Bahn-Linie

Sie hat Milliarden gekostet. Aber am Nachmittag ging auf der neuen Elizabeth Line in London ob eines tierischen Störenfrieds stundenlang nichts. Zahlreiche Passagiere ließen in den sozialen Medien ihrem Frust freien Lauf.