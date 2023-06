In einem schwedischen Freizeitpark ist eine Achterbahn entgleist und mindestens ein Mensch nach Angaben der Betreiber ums Leben gekommen. Es gebe zudem mehrere Verletzte, teilte der Vergnügungspark Gröna Lund in der Hauptstadt Stockholm am Sonntag der schwedischen Nachrichtenagentur TT mit. Die Polizei bestätigte zunächst nur, es gebe »mehrere« Verletzte . Die Schwere der Verletzungen sei noch nicht genau bekannt.