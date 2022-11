Nach den starken Schneefällen in Schweden in den vergangenen Tagen waren am Nachmittag fast 10.000 Haushalte im Südwesten des Landes ohne Strom. Deswegen mussten im Regierungsbezirk Kalmar mehrere Schulen schließen. Gesundheitszentren konnten nicht betrieben werden, wie der schwedische Fernsehsender SVT berichtete.