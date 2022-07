Die beiden Personen waren am Mittwochnachmittag nach einem Notruf eines Bootes im Wasser zwischen den Inseln Djurö und Lurö gefunden und an Land gebracht worden. Am Abend hatte die Polizei bereits den Fund zweier Leichen mitgeteilt und von zwei Erwachsenen gesprochen, die mit dem Kajak unterwegs gewesen und in irgendeine Form von Seenot geraten seien.

Schwedische Medien: Wetter könnte Ursache sein

In schwedischen Medien wurde vermutet, dass die beiden von schlechtem Wetter überrascht worden sein könnten – am Mittwoch waren die Bedingungen ruhig, am Dienstag dagegen deutlich schlechter gewesen. Der Vänern ist der größte See Schwedens und der gesamten EU und mehr als doppelt so groß wie das Saarland.