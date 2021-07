Brandenburg Dach einer Schwimmhalle stürzt wenige Tage vor Eröffnung ein

Das sanierte »Aquarium« in Schwedt sollte am Donnerstag wieder öffnen – doch dann gab das gesamte Dach des Gebäudes nach. Wäre dies wenige Tage später geschehen, »hätte es Tote gegeben«, so ein Polizeisprecher.