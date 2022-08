Schwedt und die Folgen des Ölembargos »Wir sind keine Jammerossis«

Im Kampf gegen Putin bringt Schwedt ein großes Opfer: Das Öl, das seit Sowjetzeiten in die Uckermark strömt, versiegt im Dezember. Die Pipelinestadt in Brandenburg wankt zwischen Wut – und Lust am Neuanfang.