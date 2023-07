Ein zwei Jahre alter Junge ist in Schweinfurt beinahe an einem Stück Pfannkuchen erstickt. Die 36 Jahre alte Mutter sei beim Eintreffen der Beamten am Dienstag völlig aufgelöst gewesen, teilte die Polizei nun mit. Das Kleinkind war demnach bereits blau angelaufen und atmete nicht mehr selbstständig.