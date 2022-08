Laut Schweizer Medien starben damals drei Passagiere bei dem Unglück. Wie die »Berner Zeitung« berichtet , konnten die Leichen damals noch mit Helikoptern geborgen werden, nicht jedoch das Wrack.

Die Polizei schreibt nun, dass eine Bergung wegen beschränkter technischer Möglichkeiten nicht möglich gewesen sei. Demnach befindet sich das Wrack in schwierigem Gelände. Nun seien Bergungsarbeiten jedoch in Planung. Sie sollen »sobald als möglich in Angriff genommen« werden.