Ein Brand auf der Bergstation einer Schweizer Gletscherseilbahn hat einen Feuerwehreinsatz in 3000 Metern Höhe ausgelöst. Wie die Polizei des französischsprachigen Kantons Waadt mitteilte, standen am Montag das Bergrestaurant Botta de Glacier 3000 und andere Teile des Gebäudes in Flammen.