Zweiter Erdrutsch innerhalb kurzer Zeit

Nach einem Erdrutsch vergangene Woche in demselben Gebiet waren bereits fünf Häuser und zwei Betriebe evakuiert worden, wie die Nachrichtenagentur Keystone-ATS berichtete. Seitdem durften die Menschen noch nicht wieder in ihre Häuser zurückkehren. Nach dem Erdrutsch am Dienstag mussten weitere rund hundert Menschen ihre Häuser sicherheitshalber verlassen.

In Schweizer Medien veröffentlichte Videoaufnahmen zeigen, wie Erd- und Geröllmassen Bäume entwurzeln und Gebäude beschädigen. Das komplette Ausmaß der Schäden ist noch nicht bekannt.