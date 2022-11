Unfall in der Schweiz Frau wird drei Mal von eigenem Auto überrollt

Eine Frau ist in der Schweiz von ihrem eigenen Auto drei Mal überrollt und dabei schwer verletzt worden. Die 45-Jährige war am Donnerstag bei laufendem Motor in St. Gallen aus dem Auto ausgestiegen – höchstwahrscheinlich, um etwas aus dem Kofferraum zu holen, erklärte die Polizei am Freitag laut der Schweizer Nachrichtenagentur SDA.