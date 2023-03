In der Schweiz hat ein Gefängnisinsasse Sterbehilfe in Anspruch genommen. Es ist der erste bekannte Fall in dem Land.

Der Mann habe Beihilfe zum Suizid durch die darauf spezialisierte Organisation Exit erhalten, berichtet die »Wochenzeitung« in ihrer Donnerstagsausgabe. Demnach war der Mann in der Justizvollzugsanstalt Bostadel nahe der Stadt Zürich inhaftiert. Warum er verurteilt wurde, wird in den Berichten zum Fall nicht erwähnt.