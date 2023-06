Bei einem Unfall mit einem Heißluftballon sind im Schweizer Kanton Zug sieben Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Wie die Polizei am Samstag mitteilte , fing das Gerät am frühen Morgen kurz nach sechs Uhr beim Startmanöver Feuer. Dadurch landete der Ballon im Bereich »Mattenboden« in der Gemeinde Hünenberg aus geringer Höhe unsanft am Boden.