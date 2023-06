Die Primarschule beginnt in der Schweiz früher, seit der Reform starten Kinder ihren Unterricht bereits mit vier Jahren. In dem Alter könne es natürlich vorkommen, dass Mädchen oder Jungen noch eine Windel benötigten, sagt Dagmar Rösler, Zentralpräsidentin des Dachverbands der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LHC) der Schweizer Tageszeitung »20 Minuten«. Aber: »Wenn Elfjährige immer noch mit Windeln in die Schule kommen, ist das eine bedenkliche Entwicklung«, so Rösler. »Lehrpersonen sind nicht dafür da, die Windeln ihrer Schülerinnen und Schüler zu wechseln. Das geht zu weit.«