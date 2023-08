Eine Kassiererin des Schweizer Kunstmuseums Fondation Beyeler soll jahrelang mit Tickets getrickst und einen hohen sechsstelligen Betrag veruntreut haben. Seit Mittwoch steht die Frau in Basel vor dem Strafgericht. Sie soll sich laut Anklageschrift über einen Zeitraum von elf Jahren fast eine Million Franken in die eigene Tasche gesteckt haben – also etwa eine Million Euro. Laut SRF entspricht das im Durchschnitt 240 Franken an jedem einzelnen ihrer Arbeitstage.