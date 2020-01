In einem Skigebiet in der Nähe von St. Moritz in der Schweiz ist ein deutscher Skifahrer tödlich verunglückt. Der 57-Jährige sei am Donnerstag mit einem anderen Skifahrer auf einer Pistenkreuzung zusammengeprallt, teilte die Polizei im Kanton Graubünden mit.

Bei dem verstorbenen Mann handelt es sich um einen Urlauber aus dem westfälischen Bielefeld, wie die Behörden bekanntgaben. Er wurde demnach über den Pistenrand geschleudert und konnte nicht wiederbelebt werden.

Der zweite Wintersportler, ein 52-jähriger Schweizer, verletzte sich leicht und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall gesehen haben. Das Unglück ereignete sich an einer Pistenkreuzung auf etwa 2500 Metern Höhe nahe der Bergstation Corviglia.